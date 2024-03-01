Зеленский заявил о скором появлении в небе истребителей F-16
Зеленский: истребители F-16 появятся в небе над Украиной в 2024 году
Западные истребители F-16 появятся в небе над Украиной в 2024 году. О скором начале их применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил Владимир Зеленский в Telegram.
«Нидерланды активно помогают и с ПВО (противовоздушной обороной — прим. «Ленты.ру»), и с коалицией F-16. Кстати, в этом году новые истребители будут в нашем небе», — сказал он.
По его словам, появление истребителей на вооружении у украинской армии армии поможет Украине лучше справляться с российскими авиабомбами, ракетами и самолетами.
Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что летчики уже тренируются на F-16 наносить удары наземным и воздушным целям.
«Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы», — заявил военный.