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18:31, 1 марта 2024Бывший СССР

Зеленский заявил о скором появлении в небе истребителей F-16

Зеленский: истребители F-16 появятся в небе над Украиной в 2024 году
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix / Reuters

Западные истребители F-16 появятся в небе над Украиной в 2024 году. О скором начале их применения Вооруженными силами Украины (ВСУ) заявил Владимир Зеленский в Telegram.

«Нидерланды активно помогают и с ПВО (противовоздушной обороной — прим. «Ленты.ру»), и с коалицией F-16. Кстати, в этом году новые истребители будут в нашем небе», — сказал он.

По его словам, появление истребителей на вооружении у украинской армии армии поможет Украине лучше справляться с российскими авиабомбами, ракетами и самолетами.

Ранее спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что летчики уже тренируются на F-16 наносить удары наземным и воздушным целям.
«Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы», — заявил военный.

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      Алевтина Запольская
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