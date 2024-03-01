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15:28, 1 марта 2024Бывший СССР

На Украине рассказали о тактическом процессе обучения летчиков на F-16

На Украине рассказали о процессе обучения летчиков нанесению ударов на F-16

Фото: Amir Cohen / Reuters

Спикер Воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что летчики уже тренируются на F-16 наносить удары наземным и воздушным целям, его слова приводит издание «Страна».

«Процесс обучения продолжается. Летчики отрабатывают уже тактические приемы. Отрабатывают фактически задачи ударов по воздушным и наземным целям», — заявил военный, отметив, что необходимо не только научиться летать на самолетах, но и контролировать воздушное пространство.

Ранее стало известно, что США рассчитывают, что истребители F-16 будут отправлены на Украину уже в 2024 году.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, в свою очередь, заявлял, что украинские войска имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами республики.

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      Валентин Карант
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