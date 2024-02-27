Пентагон заявил о планах передать истребители F-16 Украине в 2024 году

Представитель Пентагона Райдер: США передадут истребители F-16 Киеву в 2024 году

США рассчитывают, что истребители F-16 будут отправлены на Украину уже в 2024 году, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Журналисты попросили его озвучить сроки передачи боевых самолетов Киеву. «Мы прогнозируем, что F-16 будут поставлены в этом году», — допустил он. При этом представитель министерства обороны США не стал раскрывать подробности планов.

Ранее помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан заявил об отсутствии нужного числа украинских летчиков, способных управлять F-16. Он добавил, что среди запрошенных Киевом дополнительных ресурсов значились истребители F-16 и в США были готовы поставить самолеты, но оказалось, что «не так много украинских пилотов могут управлять этими истребителями».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что украинские войска имеют право наносить удары с F-16 по военным целям за пределами Украины.