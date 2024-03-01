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10:32, 1 марта 2024Бывший СССР

Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины

Президент Украины Зеленский начал процедуру отбора судей в Конституционный суд

Фото: Florion Goga / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале конкурсного отбора на должность судей в Конституционный суд (КС) страны. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

Документ предполагает учреждение комиссии, которая будет ответственна за отбор кандидатур. Сообщается, что в ее состав вошли пять человек из числа правоведов и преподавателей.

Согласно украинскому законодательству из 18 судей КС глава государства назначает только шесть.

Ранее стало известно, что Офис президента Украины обратился в КС за разъяснениями о легитимности пребывания Зеленского на посту президента. Судьям предстоит решить вопрос, имеет ли право Зеленский исполнять обязанности главы государства после истечения пятилетнего президентского срока в мае 2024 года.

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      Глеб Палехов
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