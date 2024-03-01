Зеленский решил не ехать в Армению и Азербайджан «из-за отмены визита Баку»

Владимир Зеленский не поедет в Армению и Азербайджан из-за отмены визита Баку

Президент Украины Владимир Зеленский не будет посещать Армению и Азербайджан, как планировалось в марте, передает армянское издание Radar Armenia со ссылкой на собственные источники.

Решение Зеленского, как заявляет издание, связано из-за отмены визита Баку. Поездка планировалась в ближайшее время, но точных дат назначено не было. Представитель Украины в Армении Валерий Лобач заявлял, что вскоре появится новая информация.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский начал конкурсный отбор судей в Конституционный суд Украины. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства. Документ предполагает учреждение комиссии, которая будет ответственна за отбор кандидатур. Сообщается, что в ее состав вошли пять человек из числа правоведов и преподавателей.