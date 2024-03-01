В российском городе ребенок-инвалид годами сидел дома
В Златоусте школьник с инвалидностью третий год сидит дома. Выбраться из квартиры ребенку-колясочнику мешают узкие дверные проемы, пишет URA.RU со ссылкой на челябинское отделение Народного фронта.
Диагноз спинально-мышечная атрофия мальчику поставили в 10 лет. Из-за болезни он не чувствует ног и вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Само кресло хранится в гараже, а из комнаты в комнату мальчика на руках носит его мать.
Прокуратура помогла семье добиться признания квартиры непригодной для проживания инвалида. С 2023 года администрация занимается поиском подходящей жилплощади. К ситуации подключились российские общественники. Волонтеры Народного фронта обратились в прокуратуру, Министерство социальных отношений и напрямую к мэру.
Ранее житель Татарстана — прорубил лопатой 16-метровый тоннель для жены-инвалида, когда их дом завалило снегом. Убирать дорогу коммунальщики не спешили, а в районной администрации на жалобы не откликнулись.