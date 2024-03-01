Среда обитания
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13:44, 1 марта 2024Среда обитания

В российском городе ребенок-инвалид годами сидел дома

В Челябинской области ребенок-инвалид три года не выходил из дома

Фото: National Cancer Institute / Unsplash

В Златоусте школьник с инвалидностью третий год сидит дома. Выбраться из квартиры ребенку-колясочнику мешают узкие дверные проемы, пишет URA.RU со ссылкой на челябинское отделение Народного фронта.

Диагноз спинально-мышечная атрофия мальчику поставили в 10 лет. Из-за болезни он не чувствует ног и вынужден передвигаться на инвалидной коляске. Само кресло хранится в гараже, а из комнаты в комнату мальчика на руках носит его мать.

Прокуратура помогла семье добиться признания квартиры непригодной для проживания инвалида. С 2023 года администрация занимается поиском подходящей жилплощади. К ситуации подключились российские общественники. Волонтеры Народного фронта обратились в прокуратуру, Министерство социальных отношений и напрямую к мэру.

Ранее житель Татарстанапрорубил лопатой 16-метровый тоннель для жены-инвалида, когда их дом завалило снегом. Убирать дорогу коммунальщики не спешили, а в районной администрации на жалобы не откликнулись.

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      Виктория Клабукова
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