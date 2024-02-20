Среда обитания
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20:48, 20 февраля 2024Среда обитания

Россиянин вырыл в сугробах 16-метровый тоннель для жены-инвалида

Житель Татарстана прорубил в сугробах 16-метровый тоннель для жены-инвалида

Кадр: Telegram-канал Mash Iptash

В Татарстане пенсионер прорубил лопатой тоннель в сугробах ради жены-инвалида. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Iptash.

Дом жителей деревни Маметьево завалило снегом. Преодолеть высокие сугробы пожилая женщина, перенесшая две операции на позвоночнике, не могла. Коммунальщики убирать дороги не спешили, а в районной администрации на жалобы не реагировали.

Не дождавшись помощи от властей, мужчина за неделю вырыл тоннель длиной 16 метров и высотой около полутора метров.

Ранее из-за сильной вьюги в домах оказались замурованы жители Сахалина. Чтобы выбраться в магазин, россиянам пришлось копать снежные тоннели. К тому же прибегли и подростки из Норильска, чтобы сэкономить время на дорогу до учебного учреждения. Однако для камчатского школьника такая затея едва не обернулась трагедией. Снег обрушился на мальчика, оставив его в ловушке. Разгребать снежный завал приезжали спасатели.

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      Виктория Клабукова
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