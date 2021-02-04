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Российский школьник выкопал снежный тоннель и оказался в ловушке

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Фото: ГУ МЧС России по Камчатскому краю

Камчатский школьник выкопал тоннель у сопки и оказался погребенным в снегу. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

Снег обрушился на мальчика, когда он копал глубокий тоннель в сугробе. По данным ведомства, школьник оказался в ловушке. Спасатели разгребли снежный завал и вытащили ребенка, а после передали его врачам. Сейчас состояние пострадавшего удовлетворительное.

В МЧС напомнили, что игры около гор зимой опасны. Лазы и тоннели в сугробах могут угрожать жизни, поскольку стенки или потолок могут не выдержать и осыпаться, а воздух в такую ловушку не поступает.

Ранее полицейские спасли девушку, которая после ссоры с молодым человеком, заблудилась в лесу. Один из правоохранителей отдал свои сапоги девушке, а сам пошел по сугробам в носках. Это случилось около Подмосковной деревни Ракитино неподалеку от Рузы.

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