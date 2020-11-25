Дагестанского пастуха спасли из снежного плена в Калмыкии

Пастух из Дагестана Магомед Алиев вместе со стадом овец попал в снежный плен в Приютненском районе Калмыкии, пишет «Мирмол».

О произошедшем с Алиевым стало известно в субботу, 21 ноября. По его словам, его жена рассказала об этом в соцсетях. Дагестанский Центр управления регионом (ЦУР) сообщил о случившемся властям. Чтобы вернуть пастуха на родину и сохранить поголовье овец, к делу подключился представитель правительства Дагестана в Калмыкии Магомедрасул Умалатов.

Спасенный Алиев рассказал, что его проблема полностью решена, и поблагодарил всех, кто принимал участие в его спасении. По информации «Мирмол», пастух в порядке, однако в его поголовье есть потери.

Ранее сообщалось о московских туристах, которые попали в снежный плен в горах Абхазии. Их настиг мощный снегопад, о чем они смогли сообщить спасателям лишь спустя три дня. Спасательная операция длилась всю ночь — сотрудники МЧС в течение четырех часов шли по двухметровому снегу, прежде чем обнаружили место стоянки путешественников.