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Дагестанского пастуха спасли из снежного плена в Калмыкии

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Спасенные овцы идут домой
Спасенные овцы идут домой
Кадр: @mirmol

Пастух из Дагестана Магомед Алиев вместе со стадом овец попал в снежный плен в Приютненском районе Калмыкии, пишет «Мирмол».

О произошедшем с Алиевым стало известно в субботу, 21 ноября. По его словам, его жена рассказала об этом в соцсетях. Дагестанский Центр управления регионом (ЦУР) сообщил о случившемся властям. Чтобы вернуть пастуха на родину и сохранить поголовье овец, к делу подключился представитель правительства Дагестана в Калмыкии Магомедрасул Умалатов.

Спасенный Алиев рассказал, что его проблема полностью решена, и поблагодарил всех, кто принимал участие в его спасении. По информации «Мирмол», пастух в порядке, однако в его поголовье есть потери.

Ранее сообщалось о московских туристах, которые попали в снежный плен в горах Абхазии. Их настиг мощный снегопад, о чем они смогли сообщить спасателям лишь спустя три дня. Спасательная операция длилась всю ночь — сотрудники МЧС в течение четырех часов шли по двухметровому снегу, прежде чем обнаружили место стоянки путешественников.

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