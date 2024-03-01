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19:36, 1 марта 2024Интернет и СМИ

Звезда «Фабрики звезд» рассказала о попадании на проект без кастинга

Участница «Фабрики звезд» Голубева рассказала, что попала на проект без кастинга
Лерика Голубева

Лерика Голубева. Кадр: Яна Чурикова / YouTube

Звезда пятого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» певица Лерика Голубева рассказала о попадании на проект без кастинга. Подробностями участница программы поделилась в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

Голубева рассказала, что попасть на проект ей помог предприниматель, владелец популярных в начале 2000-х годов московских клубов Алексей Горобий. «Это самый известный наш шоумен, который просто сделал всю ночную жизнь, все самые крутые ночные клубы 2000-х», — высказалась она о бизнесмене.

По словам певицы, Горобий подошел к ней в клубе и сказал, что ей нужно участвовать в «Фабрике звезд». «Он мне говорит: "Я тебе могу чем-то помочь, у меня есть рычаги". И я говорю: "Слушай, давай попробуем"», — вспомнила она. В итоге, как отметила Голубева, она попала на шоу без кастинга. «Но я пришла с альбомом своим», — добавила артистка. При этом она подчеркнула, что никаких денег за ее участие в проекте никто не платил.

Ранее российский актер и режиссер, певец и финалист седьмого сезона «Фабрики звезд» Дмитрий Бикбаев раскрыл сложность участия в шоу. По его словам, на протяжении всего проекта из-за камер он испытывал «дикое напряжение».

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      Олег Давыдов
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