Финалист «Фабрики звезд» раскрыл сложность участия в проекте

Певец Бикбаев заявил о диком напряжении на «Фабрике звезд» из-за камер

Российский актер и режиссер, певец и финалист седьмого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Дмитрий Бикбаев раскрыл сложность участия в проекте. Подробностями он поделился в интервью телеведущей Яне Чуриковой для ее шоу «Фабрика с Яной Чу». Запись их разговора доступна на YouTube.

«Это было очень сложно, потому что, если у ребят случился момент, когда они забыли о том, что они под камерами, я не забывал об этом никогда», — заявил Бикбаев, говоря о трудностях участия в «Фабрике звезд». По его словам, на протяжении всего проекта из-за камер он испытывал «дикое напряжение».

«Мне было тогда как актеру проще играть какую-то роль, меня поэтому бросало из горячего в холодное, никто не мог понять, кто я такой, и не чувствовалось с этим искренности», — отметил звезда проекта.

Кроме того, по словам Бикбаева, усложняло участие в шоу для него давление со стороны педагогов по вокалу. «Им не нравилось то, как я пою. Это в итоге отражалось на том, что мне дают петь, так как к ним прислушивались редакторы», — пояснил он.

Ранее российская актриса театра и кино, звезда четвертого сезона музыкального реалити-шоу «Фабрика звезд» Надежда Игошина призналась, что получила психологическую травму во время участия в проекте. По ее словам, из-за травмы, полученной на съемках программы, она все еще боится петь на сцене.