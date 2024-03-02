Глава крымских болгар Абажер счел позорным решение Софии подарить Зеленскому меч

Решение властей Болгарии преподнести в дар Владимиру Зеленскому меч хана Кубрата является историческим позором. Такое мнение РИА Новости высказал глава крымской болгарской национально-культурной автономии Иван Абажер.

Он заявил, что Зеленский развалил Украину и обрек свой народ на вымирание, поэтому не заслуживает такого дара. Абажер добавил, что Софии надо думать о своих национальных интересах, а не прислуживаться перед «заокеанским хозяином» вместе с Зеленским.

1 марта президент Болгарии Румен Радев назвал дипломатию единственным возможным способом разрешения конфликта на Украине. Он также призвал не допустить эскалации ситуации. По его словам, на фоне роста напряжения между сторонами конфликта необходимо как можно скорее добиться восстановления их диалога.