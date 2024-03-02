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05:34, 2 марта 2024Интернет и СМИ

В ЕС заподозрили App Store в нарушении европейского закона

В ЕП заподозрили App Store в нарушении Закона ЕС о цифровых рынках

Фото: DuoNguyen / Unsplash

Члены Европейского парламента (ЕП) Стефани Йон-Куртен (Франция) и Рене Репаси (Германия) заподозрили принадлежащий компании Apple онлайн-магазин приложений App Store в нарушении Закона Евросоюза (ЕС) о цифровых рынках. Об этом говорится в обращении евродепутатов к Еврокомиссии (ЕК), текстом которого изучила «Лента.ру».

«Недавно Apple объявила о новых условиях для своего App Store в ЕС, заявив, что намерена соблюдать DMA (Закон ЕС о цифровых услугах -- прим. «Ленты.ру»). В частности, Apple предлагает предложить разработчикам выбор между текущими условиями или новыми условиями, в соответствии с которыми приложения, загруженные более миллиона раз, должны будут платить Apple вдобавок к другим сборам новый, повторный основной технологический сбор (CTF) в размере 0,5 евро за каждого пользователя», — говорится в их обращении.

Европарламентарии объясняют, что «новые условия настолько пагубны, что многие разработчики предпочли бы остаться в нынешней несправедливой системе».

На практике схема Apple вынудила бы разработчиков выбирать между условиями, которые не позволяют им извлекать какую-либо выгоду из DMA, такими как альтернативные платежные системы, или новыми условиями, согласно которым любые выгоды зависят от уплаты непомерных сборов

Стефани Йон-Куртен и Рене Репаси члены Европарламента

В связи с этим они обратились к Еврокомиссии за разъяснениями относительно ее оценки действий Apple в отношении разработчиков. «Разрешено ли посредникам, таким как Apple, поддерживать условия, которые не соответствуют DMA, такие как текущие условия Apple? (...) Что может сделать Комиссия для защиты разработчиков после 7 марта 2024 года, если Apple не будет соблюдать DMA?» — спросили они.

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Ранее Apple столкнулась с угрозой штрафа в 500 миллионов за нарушение закона о музыкальных сервисах. Так, 18 февраля стало известно, что Евросоюз может наложить на компанию первый в истории антимонопольный штраф в 539 миллионов долларов и ввести запрет на правила App Store, которые препятствуют свободной конкуренции.

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      Кирилл Садовский
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