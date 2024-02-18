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17:09, 18 февраля 2024Экономика

Apple столкнулась с угрозой крупного штрафа

FT: Apple грозит штраф в €500 млн за нарушение закона о музыкальных сервисах

Фото: Mike Segar / Reuters

Apple столкнулась с угрозой штрафа в 500 миллионов за нарушение закона о музыкальных сервисах. Об этом со ссылкой на источники Financial Times сообщает Bloomberg.

Евросоюз может наложить на компанию первый в истории антимонопольный штраф в 539 миллионов долларов и ввести запрет на правила App Store, которые препятствуют свободной конкуренции. Расследование в отношении компании начали в 2019 году после жалобы от шведской Spotify.

Представитель антимонопольной службы Европейской комиссии Маргрет Вестагер обвинила производителя iPhone в подавлении конкурентов на рынке стриминговых приложений. «Компания взимает в своем магазине приложений App Store высокие комиссионные с конкурентов и не дает им сообщать потребителям об альтернативных вариантах подписки. Страдают и сами пользователи на устройствах IOS», — объяснила она.

Предприниматель Илон Маск назвал 30-процентные сборы в магазине приложений Apple налогом на интернет. По мнению основателя Tesla и SpaceX, сборы американской компании в App Store должны быть как минимум в 10 раз меньше.

Также пользователи Apple Music уличили компанию в удалении приложений других сервисов с главного экрана iPhone. Владельцы iPhone заметили, что если удалить приложение музыкального сервиса Apple Music, а затем снова скачать его из App Store, то программа займет место на главном экране. После выполненных действий иконка сервиса может оказаться на основном месте домашнего экрана — в доке. При этом приложение вытесняет иконки других сервисов.

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      Вячеслав Агапов
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