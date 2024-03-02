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07:11, 2 марта 2024Россия

Немецких офицеров обвинили в подготовке нападения на Россию

Депутат Ивлев назвал разговор офицеров о Крымском мосте подготовкой атаки на РФ
СюжетВзрыв на Крымском мосту
Леонид Ивлев

Леонид Ивлев. Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Депутат Госдумы от Крыма, генерал-майор запаса Леонид Ивлев прокомментировал опубликованную ранее беседу немецких офицеров о возможной бомбардировке Крымского моста. Его слова приводит РИА Новости.

Ивлев обвинил немецких офицеров в подготовке нападения на Россию и назвал их разговор планированием атаки на страну.

«Разговор немецких вояк — это непросто треп под пиво и сосиски с квашеной капустой. Это хладнокровный расчетливый анализ врагов, готовящих нападение на Россию», — подчеркнул он.

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Депутат назвал правильными слова российского президента Владимира Путина о том, что страна обладает оружием, способным поражать цели на территории других государства. Ивлев согласился с мнением Путина, что противникам России следует об этом помнить.

1 марта главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян опубликовала расшифровку беседы высокопоставленных офицеров бундесвера, которые обсуждали нанесение ударов по Крымскому мосту с помощью немецких ракет Taurus и французских истребителей Dassault Rafale.

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