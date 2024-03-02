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16:14, 2 марта 2024Россия

В России отреагировали на обнаружение взрывчатки на дне въехавшего в Крым авто

Депутат Журова: Россия должна не допустить подрыва Крымского моста Украиной
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия должна не допустить нового подрыва Крымского моста украинскими спецслужбами, считает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. В разговоре с «Лентой.ру» она отреагировала на обнаружение самодельного взрывного устройства на днище въехавшего в Крым автомобиля.

Я думаю, что таких случаев выявляется достаточно, может быть, даже не обо всех сообщается, по каким-то причинам не всегда это нужно и сообщать. Мы же понимаем, что антитеррористические меры были и раньше, и без Украины у нас были случаи, когда мы очень бдительно следили. Всегда в любой стране [есть] угроза терроризма, то, с чем борются

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Со стороны Украины это всегда опасно. Это Крымский мост, мы понимаем, что та сторона его хочет взорвать и угрожает. Понятно, что меры безопасности рядом с Крымским мостом обеспечиваются, и мы понимаем почему. Нельзя допустить таких моментов, чтобы кто-то реализовал этот план. Тут эта бдительность сейчас всем и вся [нужна], каждый должен и сам следить, и смотреть, и быть внимательнее, и обычным людям в том числе. Если есть какие-то подозрения, сейчас всегда нужно все сообщать, говорить», — сказала депутат.

2 марта на пункте пропуска «Джанкой» при въезде на полуостров сотрудники ФСБ обнаружили под днищем автомобиля взрывчатку. За рулем находился сотрудник правоохранительных органов Херсонской области, сообщил РИА Новости собеседник в силовых структурах.

Автомобиль оперативно переместили на безопасное расстояние, после чего взрывотехники обезвредили бомбу. Эксперты пришли к выводу, что оно изготовлено из иностранных компонентов, которые союзники поставляют Украине. Сейчас правоохранители выясняют все подробности случившегося.

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