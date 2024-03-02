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14:32, 2 марта 2024Ценности

Бывшая жена Аршавина вернула себе нос с помощью пластики

Бывшая жена Аршавина Алиса Казьмина вернула себе нос с помощью ринопластики

Кадр: @dega_clinic

Бывшая жена российского футболиста Андрея Аршавина, модель Алиса Казьмина вернула себе нос с помощью пластической операции. Соответствующая публикация появилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) клиники хирурга Дениса Агапова.

Во время дня открытых дверей в медицинском учреждении 41-летняя экс-супруга спортсмена рассказала, что посетила многих специалистов, в том числе очень дорогих. По ее словам, некоторые врачи боялись проводить ей ринопластику.

«Важно, когда врач и пациент объединяются, и врач хочет результата вместе с тобой», — поделилась она своими размышлениями о проделанной работе.

В 2021 году стало известно об аутоиммунном заболевании Алисы Казьминой. По ее словам, она перенесла шесть операций и побывала в коме. Однако позже пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил Казьмину, заявив, что если бы у нее был аутоиммунный некроз, она бы уже ушла из жизни.

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      Мария Винар
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