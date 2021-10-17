Врач разоблачил тяжелобольную бывшую супругу Аршавина

Хирург Плахотин: если бы у экс-супруги Аршавина был аутоиммунный некроз, она бы уже умерла

Пластический хирург Владимир Плахотин разоблачил экс-супругу бывшего футболиста сборной России Андрея Аршавина Алису Казьмину, которая в январе 2021 года заявила о том, что тяжело больна. Его слова приводит Пятый канал.

Женщина уверяла, что она борется с аутоиммунным некрозом, перенесла шесть операций и побывала в коме. В настоящее время она почти лишилась носа. Ранее в октябре она впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что сделать операцию по восстановлению внешности она сейчас не имеет возможности и, возможно, не сможет никогда.

Врач Владимир Плахотин, в свою очередь, рассказал, что если бы у Алисы Казьминой был аутоиммунный некроз, она бы уже умерла, поскольку при таком заболевании иммунная система сама убивает человека.

«А у нее проблемы с носом, она несколько раз его оперировала. В результате многих операций нарушилось кровоснабжение, нарушилось питание тканей», — сообщил медик.

Супруги развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.

