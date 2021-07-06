Бывшая жена Аршавина заявила о необходимости срочной операции

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о состоянии своего здоровья и заявила о необходимости срочной операции. По словам женщины, у нее стали выпадать волосы, зубы, а также возникли новые проблемы с суставами, рассказала журналистка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». Запись передачи доступна на YouTube.

Женщина рассказала, что заметив ухудшение самочувствия, она обратилась за консультацией к нейрохирургу. Врач посоветовала Казьминой срочно заняться своим здоровьем и провести операцию.

«Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье», — рассказала журналистка.

Казьмина отметила, что ей необходимо провести операцию, хотя это может быть опасно. Для такой процедуры «нужны сильные специалисты», подчеркнула она.

Ранее мать футболиста Андрея Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. Казьминой также отказали в удовлетворении апелляции.

Супруги развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.