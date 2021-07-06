Спорт
 
Смотри матчи бесплатноБесплатная ставка 1000 р.
Италия
Live
1 : 1 ДВ
Доп. время
Испания
ЧЕ-2020 - финальный раунд • 1/2 финала
Аргентина
Сегодня
04:00 (Мск)
Колумбия
Кубок Америки • 1/2 финала
Англия
Сегодня
22:00 (Мск)
Дания
ЧЕ-2020 - финальный раунд • 1/2 финала
Последние новости
Эстония раскрыла обстоятельства задержания консула в Петербурге
В США российский самолет-зверь назвали старым
Россиянам назвали пять способов определить мошеннические сайты
Несколько сотен человек заболели коронавирусом после вакцинации в Швейцарии
В российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов
В российском регионе ввели универсальные «антиковидные» пропуска
Москвичам с сертификатом о вакцинации упростят доступ в МФЦ 
В Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов
В Нью-Йорке ввели ЧС из-за всплеска преступлений с огнестрельным оружием
Новости партнеров
Прослушать новость

Бывшая жена Аршавина заявила о необходимости срочной операции

Перейти в «Мою Ленту»
Алиса Казьмина
Алиса Казьмина
Кадр: Россия 1 / YouTube

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина рассказала о состоянии своего здоровья и заявила о необходимости срочной операции. По словам женщины, у нее стали выпадать волосы, зубы, а также возникли новые проблемы с суставами, рассказала журналистка в программе «Андрей Малахов. Прямой эфир» на канале «Россия 1». Запись передачи доступна на YouTube.

Женщина рассказала, что заметив ухудшение самочувствия, она обратилась за консультацией к нейрохирургу. Врач посоветовала Казьминой срочно заняться своим здоровьем и провести операцию.

«Сейчас я нуждаюсь в операции, мне, может быть, неделя-две осталась. Я либо погибну, либо у меня будет операция. Но я выбираю вопрос переселения детей, нежели хлопоты о здоровье», — рассказала журналистка.

Казьмина отметила, что ей необходимо провести операцию, хотя это может быть опасно. Для такой процедуры «нужны сильные специалисты», подчеркнула она.

Ранее мать футболиста Андрея Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. Казьминой также отказали в удовлетворении апелляции.

Супруги развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Лишившаяся жилья бывшая жена Аршавина попросила помощи
Мать Аршавина встала на защиту сына и раскритиковала тяжелобольную экс-невестку
Малахов назвал Аршавина ублюдком
Бывшая жена Аршавина провела четыре дня в коме из-за тяжелого заболевания
Другие материалы рубрики
Спорт00:0112 мая

Выше головы.

Советский легкоатлет положил конец господству американцев в прыжках в высоту. Почему он покончил с собой?
19:06 3 июля

Названа лучшая девушка-боец MMA в мире

18:34 3 июля

Бывший игрок сборной СССР указал на засилье легионеров в российском футболе

16:10 3 июля

Туктамышева назвала дебилом обматерившего российскую теннисистку футболиста

Спорт00:01 8 мая
Ксения Макарова

«Считаю себя американкой».

Дочь советских фигуристов была олимпийской надеждой России. Почему она решила уехать в США?
15:13 3 июля

Зеленский напутствовал сборную Украины на матч 1/4 финала Евро с Англией

14:13 3 июля

Уткин оценил шансы Черчесова остаться тренером сборной после пресс-конференции

13:15 3 июля

Фетисов отреагировал на запрет медведя на купальниках российских синхронисток

Спорт00:01 6 мая
Бойцы Даник Весненок и Данила Утенков на турнире Top Dog (справа налево)

«Люди хотят крови и зрелищ».

Разбитые лица, синяки и хруст костей. Почему россияне полюбили бои на голых кулаках?
12:21 3 июля

Грузинский футболист «Спартака» получил российское гражданство

11:28 3 июля

Лидер сборной Украины высказался о грядущем матче 1/4 финала Евро с Англией

10:50 3 июля

Российский вратарь клуба НХЛ установил уникальное достижение

Россия
В российском регионе произошла вспышка COVID-19 в интернате для детей-инвалидов
«Возили по церквям и психотерапевтам»
История гея о жизни в России, неудачном браке с женщиной и любимых детях
Москвичам с сертификатом о вакцинации упростят доступ в МФЦ
Россиян спросили о необычном способе спасения от жары
 
В российском регионе ввели универсальные «антиковидные» пропуска
На Камчатке потерпел крушение самолет с 22 пассажирами.
Он рухнул при посадке
В Сочи несколько сотен человек получат компенсации после подтопления домов
Все материалы
Мир
Войны за морское господство ушли в прошлое.
Почему в мире продолжаются конфликты из-за проливов и каналов?
Алмазы, золото и кровь.
Почему Россию обвиняют в зверствах наемников из ЧВК в Центральной Африке?
Беднякам тут не место.
Китайцы мечтали победить нищету. Как им помогли интернет и коммунизм?
«Они ели даже детей»
Беженка из Северной Кореи — о голоде, трудовых лагерях и рабстве в Китае
Все материалы
Бывший СССР
Турция строит новую Османскую империю.
Какое место в ней займет Азербайджан?
Токсичный вопрос.
Почему заводы Армении загрязняют трансграничные с Азербайджаном реки
«Белоруссию толкают в объятия России»
Западные санкции сильно ударят по Белоруссии. Кто будет спасать страну и ее лидера?
Просили подождать.
Запад 13 лет обещает Киеву вступление в НАТО. Что мешает принять Украину в военный блок?
Все материалы
Экономика
Рекордные траты Минфина поставят рубль под угрозу
Рекордный рост цен в Турции разрушил планы Эрдогана
Ненасытные.
Российские торговые сети скупают друг друга. Почему из-за этого могут вырасти цены на продукты?
Во Франции допустили приостановку поставок шампанского в Россию
Поющий Енисей.
Сибирский юношеский оркестр выступил на фоне каскадов водосброса ГЭС En+ Group
В Кремле отреагировали на планы по многомиллиардному повышению налогов
Новое величие.
Россия может возглавить мировую энергетическую революцию. Что ей мешает?
Все материалы
Силовые структуры
Готовившего массовые расстрелы в Москве террориста приговорили к 21 году колонии
«На работу приходи в чулках»
Как подполковник полиции подставил генерала и сел за домогательства к подчиненным
ФСБ пресекла деятельность двух группировок последователей Тесака
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
ФСБ показала видео операции против готовивших серию терактов в России
«Трудно людей на смерть посылать»
Как авария на советской атомной подлодке К-19 едва не привела к третьей мировой войне
ФСБ задержала готовивших серию терактов в России
Все материалы
Наука и техника
Георгий Добровольский, Виктор Пацаев и Владислав Волков (слева направо)«Они были обречены»
50 лет назад погиб экипаж «Союза-11». Кто виноват в главной трагедии советской космонавтики?
Microsoft представила Windows 11:
новый дизайн, Android-приложения и «легкие» обновления
Все материалы
Спорт
Миша Тейт«Я чувствую, что хочу драться»
Самая сексуальная девушка-боец UFC возвращается в октагон. Что ждет ее соперниц?
«Это главное испытание в карьере»
Русский Драго проиграл равному по силе тяжеловесу UFC. Почему он потерпел неудачу?
Александр Мостовой«Спустили нас с небес на землю»
Александр Мостовой — о разгроме России на Евро, претензиях к Дзюбе и уходе Черчесова
Все материалы
Культура
«Сейчас Путина прятать уже не просят»
Как Сергей Полунин набил на груди татуировку с Путиным и изменил свою жизнь
«Вселенная тебе ничего не должна»
Как стать счастливым несмотря на бедность, болезнь и смерть? Отвечает философ
Драйв 80-х, любовницы Лимонова и соколы Сталина:
лучшие книги лета
Гении, злодеи и петербургский спецагент.
Как современные книги изменились под влиянием сериалов и видеоигр?
Все материалы
Интернет и СМИ
В сети раскритиковали «ВкусВилл» из-за удаления рекламы с ЛГБТ-парой
Наркотики, тюрьма, заговоры:
 
Принадлежащий владельцу Pornhub порносайт решили закрыть
Ида Галич рассказала об «адских днях» в семье из-за коронавируса
«Этот поезд невозможно с рельс столкнуть»
Комики много лет пророчат КВН скорую смерть. Почему шоу до сих пор существует?
Все материалы
Ценности
Анфиса Чехова назвала свою внешность бурятской и подверглась критике в сети
«Немецкая мамочка»
Какой образ жизни ведет Ангела Меркель вне политики?
Валентин Юдашкин рассказал о лечении тяжелой болезни
«Это место — как Содом и Гоморра»
Что творили звезды за дверями легендарного ночного клуба США?
Студентка перестала бриться и обрела славу в сети
Филипе VI и ЛетицияСамо совершенство.
Как король Испании отказался от роскоши и заставил народ забыть о преступлениях отца?
Мастер салона отказалась делать педикюр полной женщине из-за ее внешнего вида
Все материалы
Путешествия
«Правительство забыло о нас»
Таджикистан много лет не может вырваться из нищеты. Его последняя надежда — туристы
Краснодарский край начнет пускать только привитых россиян.
Какие ограничения коснутся туристов и как аннулировать путевку
«Это была грубая ошибка»
Турция открыла границы для туристов. Какие опасности там поджидают россиян?
Россия возобновляет авиасообщение с Турцией и еще восемью странами.
Как туда попасть и что для этого нужно россиянам?
Все материалы
Из жизни
Диетолог предупредил об опасности популярного метода похудения
«Все выглядит угнетающе»
История россиянина, который переехал в Китай и настрадался без вкусной еды и чистого воздуха
Рогатый Человек-сатана отрезал себе пальцы и вставил клыки
Толпа расправилась с напавшим на ребенка леопардом
11-летний вундеркинд окончил университет за один год и задумался о бессмертии
Одержимые огнем.
Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
Все материалы
Российский авторынок завершил первое полугодие в плюсе
Новый Kia Sportage: раскрыты моторы и оснащение
Южнокорейский кроссовер готовится к дебюту с двумя классическими ДВС
АвтоВАЗ начнет выпускать электрокары и гибриды на новой платформе
Концепт Opel Junior: первая работа Криса Бэнгла
Концепт-кар из восьмидесятых с дизайном девяностых и технологиями 2000-х
В России сфотографировали Toyota Land Cruiser 300 GR Sport
Honda FireBlade: 30 лет «огненному лезвию»
История мотоцикла Honda FireBlade
Обновленный Citroen C3 Aircross добрался до России
Все материалы
Среда обитания
В России задумали упростить продажу квартир с маткапиталом
В Госдуме предложили компенсировать расходы россиян на ЖКХ
Трава у дома.
Невероятная и сложная жизнь простых людей в объективах лучших фотографов мира
В крупных городах России начало дешеветь жилье
Лихие нулевые.
Ипотека без первого взноса и другие способы купить жилье, не имея никаких сбережений
Судебные приставы пришли в квартиру бывшей жены Пригожина
Приплыли.
Кто и зачем решил уничтожить русскую Венецию?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
В Дагестане создадут мусороперерабатывающие объекты
Военные очистят от мусора заповедный остров Врангеля
В Ставрополе на пальме появились финики впервые за 40 лет цветения
Блогеры отправились в путешествие по России
Школьница купила свадебное платье в секонд-хенде и смастерила наряд на выпускной
Названы самые популярные направления для экскурсионного туризма в России
В Карелии откроют три современных кинозала
Все материалы