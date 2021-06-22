Лишившаяся жилья бывшая жена Аршавина попросила помощи

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала в своем Instagram-аккаунте пост с просьбой о помощи.

Женщина заявила, что вместе с тремя детьми осталась без жилья. «Уже еле дыша, прошу о помощи. Старшие дети прописаны у папы, но не имеют права на проживание там со мной, квартира в Испании принадлежит моему первому супругу», — написала она.

Казьмина заявила, что уже попросила прощения у бабушки, и готова «еще раз покаяться». «Я действительно разрушаюсь на глазах, жизнь уходит из меня — я это вижу и ощущаю», — заявила она.

17 июня стало известно, что мать футболиста Андрея Аршавина отсудила дом у его тяжелобольной бывшей жены Алисы Казьминой. По данным издания StarHit, футболист давно оформил особняк в Коломягах на свою мать, однако бывшая супруга боролась за право жить в доме и отказывалась съезжать мирно. Суд первой инстанции встал на сторону матери футболиста. На днях Казьминой также было отказано в удовлетворении апелляции.

До этого Казьмина опубликовала «последний» пост в своем Instagram-аккаунте, в котором попрощалась с поклонниками и попросила прощения у членов семьи.

В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме. Причиной этого стало тяжелое аутоиммунное заболевание.