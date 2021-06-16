Бывшая жена Аршавина простилась с поклонниками и попросила прощения у семьи

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина опубликовала пост в своем Instagram-аккаунте, в котором простилась с поклонниками и попросила прощения у членов своей семьи.

По словам девушки, сейчас у нее опускаются руки из-за бед, которые случились. Она попросила прощения у своих детей за то, что не может обеспечить им достойную жизнь и «просто дать жилье». Казьмина заявила, что это ее последний пост в соцсети.

«У меня больше нет сил. Сегодня они закончились. И силы, и воля и терпение. Я больше не могу бороться ни за здоровье, ни вернуть себе лицо, ни за кров для детей, ни просто за жизнь дальше. У меня и моих детей забрали все», — написала она, поблагодарив подписчиков за поддержку.

В конце февраля сообщалось, что Казьмина провела четыре дня в коме. Причиной этого стало тяжелое аутоиммунное заболевание.

Незадолго до этого стало известно, что Аршавин через суд добился выселения Казьминой и их общей дочери Есении из особняка, который находится в поселке Коломяги недалеко от Санкт-Петербурга.

Аршавин и Казьмина развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью.