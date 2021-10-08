Тяжелобольная бывшая жена Аршавина призналась в невозможности сделать операцию

Бывшая жена футболиста Аршавина Алиса Казьмина: я неоперабельна сегодня, может быть, уже

Бывшая жена футболиста Андрея Аршавина Алиса Казьмина впервые за долгое время вышла на связь и рассказала, что сейчас ее дела складываются не самым лучшим образом. Об этом пишет StarHit.

В результате аутоиммунного заболевания лицо тяжелобольной женщины подверглось жесточайшим изменениям. Оказалось, что сделать скорую операцию по восстановлению внешности она не имеет возможности. «Я устала. Я неоперабельна сегодня, может быть, уже», — призналась Казьмина.

В июле Казьмина рассказала о состоянии своего здоровья и заявила о необходимости срочной операции. По словам женщины, у нее стали выпадать волосы, зубы, а также возникли новые проблемы с суставами. Казьмина отметила, что ей необходимо провести операцию, хотя это может быть опасно. Для такой процедуры «нужны сильные специалисты», подчеркнула она.

Супруги развелись в июле 2019 года. Согласно решению суда, их общая дочь Есения осталась жить с матерью. В январе 2020-го женщина обвинила футболиста в попытке выселить их ребенка из квартиры в Санкт-Петербурге.