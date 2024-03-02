Полковник объяснил смену командиров ряда бригад ВСУ на восточном направлении

Полковник Матвийчук: ВСУ меняют командиров на восточном направлении из-за неудач

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский решил сменить командиров ряда бригад на восточном направлении из-за неудач на фронте, считает полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с «Лентой.ру» он объяснил причину такого решения.

«После прорыва под Авдеевкой фронт трещит и на купянском направлении, мы вошли в Работино, фронт везде сыпется. Что должен делать любой нормальный главком? Он должен свалить всю свою вину на своих подчиненных, сказать, что они непрофессионалы и не могут выполнять те задачи, которые он им ставит. Поэтому Сырский сейчас будет делать все что угодно, отвлекая от себя гнев [президента Украины Владимира] Зеленского», — считает он.

Я полагаю, что для ВСУ это никакой роли не сыграет. ВСУ надо менять не командующих, а менять всю систему оперативной подготовки и всю систему снабжения. Систему снабжения они изменить не могут, так как они напрямую завязаны на поставки Запада. Они отказались от советской системы подготовки, а то, что им навязали американцы и англичане, никакого эффекта не дает, так что они обречены Анатолий Матвийчук полковник в отставке

Александр Сырский в своем Telegram анонсировал кадровые перестановки в отношении командиров бригад на восточном фронте. По его словам, они коснутся тех, кто не владеет обстановкой и напрямую создает угрозу жизни подчиненных. Военачальник отметил, что многое на передовой зависит от уровня подготовки командира и его способности принимать взвешенные решения. Он добавил, что в штабы, где есть проблемы с подготовкой, направят специалистов для передачи опыта.