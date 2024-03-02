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06:00, 2 марта 2024Бывший СССР

Военный эксперт высказался о перспективах украинской обороны

Военный эксперт Глазунов: оборона Украины под угрозой из-за нехватки снарядов

Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Оборона Украины находится под угрозой из-за нехватки оружия и снарядов, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах Киева удержать линию фронта без помощи союзников.

«И от украинских военнослужащих поступает информация, и от российских поступает одна и та же информация, поэтому легко проверить, что у украинцев не хватает снарядов. Как сказал один украинец, если раньше они делали по 600 выстрелов из миномета по нам, по противнику, то сегодня если шесть-десять в день они сделают, это считается хорошо, то есть снарядный голод ощущается. У нас же снарядного голода нет, а это основное для наступления. Если ты артиллерийским огнем подавляешь огневые точки противника, то он теряет способность сопротивляться», — сказал он.

Украинцы испытывают по этому поводу какую-то тревогу и страх, что им придется просто драпать уже. Поэтому для них [нужны] снаряды любые. Неслучайно, сейчас Германия даже с Индией пытается договориться о том, чтобы Индия поставляла снаряды, патронов тоже не хватает, поэтому сегодня украинская армия испытывает нехватку вооружений, снарядный голод и вынуждена отступать. Если ситуация в течении двух месяцев не изменится, то они будут отступать аж до Одессы либо до Приднестровья

Олег Глазуноввоенный эксперт

Как пишет Bloomberg, украинские власти обеспокоены тем, что российское наступление может набрать значительный импульс к лету без увеличения поставок боеприпасов со стороны союзников. В материале говорится, что положение Киева становится все более мрачным, поскольку украинская армия пытается сдержать российские атаки, но при этом экономит боеприпасы.

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