Военный эксперт высказался о перспективах украинской обороны
Оборона Украины находится под угрозой из-за нехватки оружия и снарядов, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о перспективах Киева удержать линию фронта без помощи союзников.
«И от украинских военнослужащих поступает информация, и от российских поступает одна и та же информация, поэтому легко проверить, что у украинцев не хватает снарядов. Как сказал один украинец, если раньше они делали по 600 выстрелов из миномета по нам, по противнику, то сегодня если шесть-десять в день они сделают, это считается хорошо, то есть снарядный голод ощущается. У нас же снарядного голода нет, а это основное для наступления. Если ты артиллерийским огнем подавляешь огневые точки противника, то он теряет способность сопротивляться», — сказал он.
Украинцы испытывают по этому поводу какую-то тревогу и страх, что им придется просто драпать уже. Поэтому для них [нужны] снаряды любые. Неслучайно, сейчас Германия даже с Индией пытается договориться о том, чтобы Индия поставляла снаряды, патронов тоже не хватает, поэтому сегодня украинская армия испытывает нехватку вооружений, снарядный голод и вынуждена отступать. Если ситуация в течении двух месяцев не изменится, то они будут отступать аж до Одессы либо до Приднестровья
Как пишет Bloomberg, украинские власти обеспокоены тем, что российское наступление может набрать значительный импульс к лету без увеличения поставок боеприпасов со стороны союзников. В материале говорится, что положение Киева становится все более мрачным, поскольку украинская армия пытается сдержать российские атаки, но при этом экономит боеприпасы.