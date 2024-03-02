Украинский дрон атаковал следственную группу СК России

Беспилотник ВСУ атаковал российских следователей в Брянской области

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал следственную группу Следственного комитета (СК) России в Брянской области. Об этом сообщает ТАСС.

Члены группы СК работали в приграничной зоне Брянской области, когда украинский дрон сбросил на них взрывное устройство. Это произошло в Стародубском муниципальном округе.

В результате следователь и следователь-криминалист получили ранения. Еще двое сотрудников СК были контужены взрывом устройства. В данный момент пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь.

«Следователи СК России установят личности украинских националистов и военнослужащих, причастных к совершению этого преступления в отношении сотрудников Следственного комитета России, получивших ранения при исполнении служебного долга. Преступным действиям каждого из них будет дана надлежащая правовая оценка», — заявили в СК.

Ранее сообщалось, что дрон ВСУ атаковал Курскую область. Тогда были повреждены оборудование автозаправочной станции и два автомобиля.