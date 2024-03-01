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18:25, 1 марта 2024Россия

Дрон ВСУ сбросил взрывное устройство на заправку в российском регионе

Глава Курской области Старовойт сообщил об атаке на регион украинского дрона

Фото: Alina Smutko / Reuters

Дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал Курскую область. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт в Telegram.

По словам губернатора, беспилотник подлетел к селу Крупец Рыльского района и сбросил взрывное устройство.

В результате атаки было повреждено оборудование автозаправочной станции и два автомобиля. Никто из жителей не пострадал, отметил губернатор.

Ранее 1 марта Курская область подвергалась еще одной атаке со стороны Украины. Минобороны России сообщило об уничтожении двух беспилотников в небе над регионом. Оба аппарата были перехвачены около 13:30 мск. Дроны были уничтожены дежурными средствами противовоздушной обороны.

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      Алан Босиков
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