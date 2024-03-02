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13:26, 2 марта 2024Культура

Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании

Никита Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании и попал на видео

Российский актер Никита Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании. Видеозапись произошедшего появилась в Telegram-канале MADS.

Артист залез на стол и принялся приставать к персоналу с криками «выиграл». Какой именно приз получил артист, или же его победа являлась постановкой, не уточняется.

Ранее Джигурда попал в скандал из-за слитого в сеть видео с балериной Анастасией Волочковой. На появившейся в анонимном Telegram-канале записи пара танцевала, после чего артист встал перед танцовщицей на колени, стянул с нее штаны и уткнулся лицом в зону бикини, хватая Волочкову за грудь.

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      Евгений Шульгин
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