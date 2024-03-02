Стало известно о повреждении объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожья

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Из его сообщения следует, что ночью в результате 306 ударов получили повреждения несколько объектов инфраструктуры в шести населенных пунктах.

2 марта Минобороны России сообщило, что новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ на запорожском участке фронта. Бойцы ВДВ взяли штурмом опорные пункты ВСУ и несколько пленных у Вербового. Во время одного из боев военные подобрались к украинским оборонительным позициям и забросали ручными осколочными гранатами блиндажи, в которых укрывались солдаты.