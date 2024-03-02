Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:36, 2 марта 2024Бывший СССР

Стало известно о повреждении объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожья

На подконтрольной ВСУ части Запорожской области повреждена инфраструктура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На подконтрольной Вооруженным силам Украины (ВСУ) части Запорожской области повреждены объекты инфраструктуры. Об этом сообщил назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале.

Из его сообщения следует, что ночью в результате 306 ударов получили повреждения несколько объектов инфраструктуры в шести населенных пунктах.

2 марта Минобороны России сообщило, что новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты ВСУ на запорожском участке фронта. Бойцы ВДВ взяли штурмом опорные пункты ВСУ и несколько пленных у Вербового. Во время одного из боев военные подобрались к украинским оборонительным позициям и забросали ручными осколочными гранатами блиндажи, в которых укрывались солдаты.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Последние новости

      Беспилотник врезался в жилой дом в Санкт-Петербурге. Вероятной целью атаки была нефтебаза «Ручьи»

      Пивоваров уволил сотрудников «Редакции» из-за закона об иноагентах

      В Ливане заявили об отказе Израиля от прекращения огня

      Стало известно о повреждении объектов на подконтрольной ВСУ части Запорожья

      Минобороны показало кадры уничтожения словацкой гаубицы Zuzana

      Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в российском регионе

      Синоптик рассказала о замерзающем тумане в московском аэропорту

      Подростки сняли на видео нападение на инвалида

      Путин провел телефонный разговор с президентом Казахстана

      Жена Байдена назвала Трампа угрозой для женщин

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше