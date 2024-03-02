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07:27, 2 марта 2024Россия

Стало известно о взятии опорных пунктов ВСУ на запорожском направлении

Бойцы ВДВ успешно штурмовали опорники ВСУ и взяли пленных у Вербового

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Новороссийские и ставропольские десантники заняли опорные пункты Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском участке фронта. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

В ведомстве уточнили, что бойцы Воздушно-десантных войск (ВДВ) взяли штурмом опорные пункты ВСУ и несколько пленных у Вербового. Во время одного из боев военные подобрались к украинским оборонительным позициям и забросали ручными осколочными гранатами блиндажи, в которых укрывались солдаты.

По словам представителей Минобороны, украинские бойцы были обескуражены храбростью российских военных и смогли достойно им сопротивляться. Ряд солдат попали в плен, «оказавших все-таки сопротивление» ликвидировали при уничтожении опорных пунктов.

Ранее в Запорожье заявили о «накате» российских войск на ВСУ. Об этом сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

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