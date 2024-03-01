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05:12, 1 марта 2024Бывший СССР

В Запорожье заявили о «накате» российских войск на ВСУ

Балицкий: ВСУ на запорожском направлении в условиях наката российских войск

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на запорожском направлении находятся в условиях наката российский войск. Об этом заявил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в беседе с РИА Новости.

«Как поведет себя противник в условиях нашего наката, трудно сказать. Пока мы пробуем его на нашем направлении на слабые места, поэтому тут военные скорее скажут», — сказал он.

Балицкий при этом отметил, что видит у российских солдат «дух хороший, настроение крепкое».

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что даже поставки оружия не смогут кардинально изменить ситуацию для ВСУ на фронте.

В свою очередь, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский назвал обстановку на фронте сложной. Особенно тревожной он счел ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

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      Марина Совина
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