Способность Украины вернуть контроль над Авдеевкой оценили

Военный Дандыкин: возвращение Авдеевки Украине маловероятно

У Украины на данный момент нет реальной возможности вернуть контроль над Авдеевкой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что даже поставки оружия не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

«На мой взгляд, возвращение Авдеевки Украине маловероятно с учетом накопленного российскими военными опыта, возможностей в обороне. К тому же мы уже ушли за Авдеевку, каждый день поступают новые известия о продвижении войск. Те части Вооруженных сил Украины, которые отошли от Авдеевки, не успевают закрепиться, оборона достаточно слабая», — сказал военный.

Он добавил, что единственное, чего удалось достичь Украине во время контрнаступления — это установление контроля на Работинском выступе, но и там сейчас идут тяжелые бои с перевесом в пользу российских военных.

«Противник пытается закрепиться, спешно сооружает линию обороны, работы ведутся круглосуточно, но все под нашим огнем, — подчеркнул Дандыкин. — [Даже если Запад отправит Украине военных и новое оружие], это мало что изменит. У них и так есть много патронов, гранат, оружия. Не секрет, что многое из этого продается на черных рынках, продолжаются обстрелы Белгородской области — значит, снаряды есть».

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной. Особенно тревожной он счел ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.