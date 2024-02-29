Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:11, 29 февраля 2024Бывший СССР

Способность Украины вернуть контроль над Авдеевкой оценили

Военный Дандыкин: возвращение Авдеевки Украине маловероятно

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

У Украины на данный момент нет реальной возможности вернуть контроль над Авдеевкой, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он добавил, что даже поставки оружия не смогут кардинально изменить ситуацию на фронте.

«На мой взгляд, возвращение Авдеевки Украине маловероятно с учетом накопленного российскими военными опыта, возможностей в обороне. К тому же мы уже ушли за Авдеевку, каждый день поступают новые известия о продвижении войск. Те части Вооруженных сил Украины, которые отошли от Авдеевки, не успевают закрепиться, оборона достаточно слабая», — сказал военный.

Он добавил, что единственное, чего удалось достичь Украине во время контрнаступления — это установление контроля на Работинском выступе, но и там сейчас идут тяжелые бои с перевесом в пользу российских военных.

«Противник пытается закрепиться, спешно сооружает линию обороны, работы ведутся круглосуточно, но все под нашим огнем, — подчеркнул Дандыкин. — [Даже если Запад отправит Украине военных и новое оружие], это мало что изменит. У них и так есть много патронов, гранат, оружия. Не секрет, что многое из этого продается на черных рынках, продолжаются обстрелы Белгородской области — значит, снаряды есть».

Материалы по теме:
«Украинцы тоже делают ошибки» Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
«Украинцы тоже делают ошибки»Российский офицер — о боях в Херсонской области и контрнаступлении украинской армии
13 сентября 2022
«Нашу работу считали забавой умалишенных» Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
«Нашу работу считали забавой умалишенных»Как в Донбассе решили создать новый вид войск для борьбы с украинскими дронами
1 декабря 2022
«Это первые ласточки войн будущего» Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
«Это первые ласточки войн будущего»Как гражданские беспилотники меняют ход боевых действий в Донбассе
16 января 2023

Ранее сообщалось, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский прибыл на передовую и назвал обстановку на фронте сложной. Особенно тревожной он счел ситуацию на авдеевском и запорожском направлениях.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      Путин анонсировал одно изменение в ЕГЭ

      Большинство украинцев признали зависимость успехов на фронте от помощи Запада

      Медведева покинула съемки шоу после провокации зрителя

      Путин назвал Россию крупнейшей экономикой Европы

      Путин пообещал увеличить МРОТ

      Путин заявил о запуске еще одного нацпроекта

      Путин заявил о небывалом объеме строительства жилья в России

      Путин поручил увеличить финансирование программ по продвижению русского языка

      Путин оценил выделяемые на капремонт школ и детсадов суммы

      Путин рассказал о серийных «Сарматах» в войсках

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше