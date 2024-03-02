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19:31, 2 марта 2024Мир

Франция назвала риски для Европы при поражении Украины

МИД Франции предупредил о серьезном ударе по экономике ЕС при поражении Украины

Фото: Reuters

В случае поражения Украины ситуация для стран Евросоюза станет катастрофической, для коллективной безопасности придется выделять больше двух процентов от ВВП. Об этом заявил министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне в интервью Le Monde.

Сежурне считает, что только в сфере сельского хозяйства РФ смогла бы взять под контроль более 30 процентов мирового рынка пшеницы и «была бы в состоянии использовать свое положение на рынке против европейцев».

Также, по мнению главы французского МИД, Украина также может распасться, вследствие чего страну могут покинуть десять миллионов граждан. Об этом Сежурне заявил в этот же день в эфире France Inter. Так он прокомментировал слова президента Эммануэля Макрона о возможной отправке солдат на Украину и реакцию российского президента Владимира Путина, напомнившего о ядерном оружии.

Ранее Стефан Сежурне опроверг информацию о наличии разногласий с ФРГ по поводу помощи Украине. Он также отметил, что у его страны и ФРГ имеются обязательства по разным вопросам, в том числе и по ракетам. Он заявил, что «никакой драмы нет», а помощь Киеву является единой целью обоих государств.

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      Екатерина Подвигина
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