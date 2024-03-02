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17:54, 2 марта 2024Мир

Франция опровергла наличие разногласий с Германией по поводу Украины

Глава МИД Франции Сежурне опроверг наличие разногласий с ФРГ о помощи Украине

Фото: Gonzalo Fuentes / Reuters

Глава Министерства иностранных дел Франции Стефан Сежурне опроверг информацию о наличии разногласий с ФРГ по поводу помощи Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

«Между Францией и Германией нет конфликта, мы согласны по 80 процентам вопросов. Я разговаривал со своей германской коллегой Анналеной Бербок, мы встретимся 5 марта в Париже. Есть готовность вести разговор», — заявил Сежурне в беседе с Le Monde, на которую ссылается Российское информационное агентство.

Глава французского МИД также отметил, что у его страны и Германии имеются обязательства по разным вопросам, в том числе и по ракетам. Он заявил, что «никакой драмы нет», а помощь Украине является единой целью обоих государств.

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В конце февраля издание Financial Times сообщило, что вражда между Германией и Францией препятствует созданию фонда вооружений Евросоюза для Вооруженных сил Украины (ВСУ). Отмечается, что в ответ на заявления Макрона о возможной отправке европейских войск на Украину Шольц «язвительно» предложил Парижу отправить больше оружия ВСУ.

Итальянское издание Politico также писало о наличии разногласий между Шольцем и Макроном из-за помощи Украине. При этом, отмечает издание, эти разногласия начали перерастать в подобие открытой вражды.

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      Никита Савин
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