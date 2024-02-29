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11:03, 29 февраля 2024Мир

Названы последствия враждебности Германии и Франции для ВСУ

Вражда между ФРГ и Францией препятствует созданию фонда вооружений ЕС для ВСУ

Фото: Stringer / Reuters

Вражда между Германией и Францией препятствует созданию фонда оружия Европейского союза (ЕС) для помощи Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом сообщает Financial Times (FT).

«Публичная ссора Франции и Германии по поводу военной поддержки Украины обостряет аргументы в пользу задержки соглашения о выделении 5 миллиардов евро в фонд ЕС для поставок вооружений, поскольку они спорят по поводу отдельных требований относительно его правил», — отмечает издание.

В ответ на заявление президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск ЕС на Украину лидер ФРГ «язвительно» ответил ему, что Париж вместо этого должен отправить больше оружия.

Германия является крупнейшим поставщиком вооружений для Украины в ЕС. Именно поэтому, подчеркивает издание, страна возмущена высказываниями лидера Франции, которая имеет огромный отрыв в объеме выделения средств для помощи ВСУ.

Издание приводит слова европейского депутата, который прокомментировал слова президента Франции. «Трюк Макрона с "войсками" был направлен на то, чтобы изобразить его убежденным защитником Киева и отвлечь от денег. Это привело немцев в ярость», — подчеркнул он.

21 марта пройдет саммит лидеров ЕС, на котором планируется достичь согласия по поводу выделяемой Украине помощи.

Ранее издание Politico сообщало о наличии вражды между Шольцем и Макроном из-за разногласий, касающихся помощи Украине.

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      Лина Пивоварова
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