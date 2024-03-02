Украинские водители подкупали протестующих в Польше для пересечения границы

«Страна.ua»: на границе Польши возник конфликт между украинскими дальнобойщиками

В Польше возник конфликт между украинскими дальнобойщиками, которые подкупали протестующих, организовавших блокаду, с целью проехать без очереди и пересечь границу. Об этом сообщает издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

«Тысяча злотых (около 23 тысяч рублей — прим. «Ленты.ру») с одной машины — и едут без очереди. Первый случай зафиксировали вчера ночью, когда несколько десятков фур пересекли границу», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проехать без очереди, как правило, пытаются водители транспортных средств с львовскими номерами.

Ранее стало известно, что польские правоохранители пресекли акцию протеста украинских водителей, которые находятся в Польше из-за блокировки границы местными фермерами.