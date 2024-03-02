Губернатор Петербурга связался с командованием ЛВО и шестой армии ПВО

Губернатор Петербурга Беглов связался с командованием ЛВО и шестой армии ПВО

Губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил в своем Telegram-канале, что связался с командованием Ленинградского военного округа (ЛВО) и шестой армии противовоздушной обороны (ПВО) с связи с инцидентом в акватории Финского залива.

Он отметил, что системы обнаружения и подавления остаются в состоянии готовности и обеспечивают безопасность Петербурга и Ленинградской области.

Ранее 2 марта сообщалось о попытке беспилотника атаковать порт Бронка в Петербурге. В Ломоносовском районе Ленинградской области также сработала ПВО.

Из-за атаки беспилотника аэропорт Пулково ограничивал свою работу, в настоящее время все ограничения сняты.