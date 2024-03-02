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20:29, 2 марта 2024Россия

Аэропорт Пулково ограничил прием и вылет самолетов

В аэропорту Пулково ввели ограничения на полеты гражданских судов

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В авиагавани Санкт-Петербурга Пулково ввели временное ограничение на прием и вылет гражданских самолетов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.

Ограничения в работе авиапорта были введены в 19:32 в субботу, 2 марта. Это было сделано для обеспечения безопасности полетов воздушных судов.

В 20:03 Росавиация сообщила, что ограничения на работу аэропорта Пулково были сняты.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai запрашивал аварийную посадку в аэропорту Пулково. Согласно полученной информации, у воздушного судна произошла рассинхронизация закрылков. Позже самолет успешно приземлился.

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