Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково
Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai аварийно сел в аэропорту ПулковоСюжетАварийная посадка самолета
Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai запрашивал аварийную посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.
По его информации, у воздушного судна произошла рассинхронизация закрылков. Позже самолет успешно приземлился.
15 февраля российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У воздушного судна отказал левый двигатель.
Аналогичный случай произошел ранее в феврале с самолетом авиакомпании «Аврора». После взлета у лайнера лопнуло лобовое стекло. Пилоты решили вернуться в аэропорт Хабаровска.