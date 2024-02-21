Пассажирский самолет запросил аварийную посадку в аэропорту Пулково

Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai аварийно сел в аэропорту Пулково

Пассажирский самолет авиакомпании FlayDubai запрашивал аварийную посадку в аэропорту Пулково. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

По его информации, у воздушного судна произошла рассинхронизация закрылков. Позже самолет успешно приземлился.

15 февраля российский пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 запросил аварийную посадку в московском аэропорту Шереметьево. У воздушного судна отказал левый двигатель.

Аналогичный случай произошел ранее в феврале с самолетом авиакомпании «Аврора». После взлета у лайнера лопнуло лобовое стекло. Пилоты решили вернуться в аэропорт Хабаровска.