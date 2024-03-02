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18:52, 2 марта 2024Россия

Кадыров оценил работу Путина в условиях СВО

Кадыров: Путин провел титаническую работу над безопасностью РФ в условиях СВО

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Глава Чечни Рамзан Кадыров оценил работу президента России Владимира Путина во время специальной военной операции (СВО). Соответствующий пост появился в его Telegram-канале.

По его словам, выборы президента РФ пройдут в условиях сложной геополитической обстановки и проходящей специальной военной операции. «Мы являемся свидетелями той титанической работы, которую проводит наш национальный лидер, президент Владимир Владимирович Путин, по укреплению России, ее безопасности и суверенитета, повышению уровня социально-экономического развития и благосостояния граждан», — заявил Кадыров.

Кроме того, глава региона отметил, что в день выборов «необходимо реализовать свою гражданскую позицию» и «оказать поддержку достойному кандидату».

Ранее Кадыров заверил, что явка на выборах президента России в республике будет «невероятной». Он заявил, население Чечни — «одна единая семья», которая по призыву выходит на выборы и любые другие мероприятия.

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      Мария Винар
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