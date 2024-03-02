Кадыров спрогнозировал «невероятную» явку на выборах президента России в Чечне

Кадыров: явка на выборах президента России в Чечне будет невероятной

Глава Чечни Рамзан Кадыров заверил, что явка на выборах президента России в республике будет «невероятной». Прогноз политика передает РИА Новости.

«Я уверен, что в этом году невероятная явка будет», — заверил Кадыров.

По его словам, население Чечни — «одна единая семья», которая по призыву выходит на выборы и любые другие мероприятия. «Народ и власть всегда вместе», — заключил Кадыров.

Выборы президента России намечены на период с 15 по 17 марта — впервые в истории страны они пройдут в трехдневном формате. Помимо этого, в 29 регионах страны голосование будет параллельно проводиться в режиме онлайн. За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).