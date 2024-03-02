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16:20, 2 марта 2024Силовые структуры

Расправившийся с россиянкой украинец попался спустя 24 года в ЛНР

МВД РФ поймало в ЛНР гражданина Украины за убийство в 2000 году девушки в Орле

Фото: william casey / Shutterstock / Fotodom

Спустя 24 года после расправы российские полицейские нашли и задержали гражданина Украины, скрывавшегося в Кременной Луганской народной республики (ЛНР). Об этом сообщает Telegram-канал SHOT

Киев отказывался выдавать все эти годы подозреваемого в преступлении Сергея Ночевку, но после вхождения региона в состав России силовики обнаружили его и отправили в СИЗО.

В апреле 2000 года 23-летняя жительница Орла ушла из дома и пропала. Правоохранительные органы установили причастность украинца к ее исчезновению, но он успел скрыться на родине. В России следователи заочно предъявили обвинение Ночевке, а суд выдал санкцию на его арест. Однако Генпрокуратура Украины неоднократно отказывала российским силовикам в его экстрадиции.

Задержанный Ночевка признался в расправе над россиянкой. Он ограбил ее, сняв цепочку с крестиком, золотые часы и кольцо, а тело девушки закопал в лесу у деревни Грачевка Орловской области.

1 марта сообщалось, что в Тюменской области задержали 68-летнюю российскую пенсионерку, подозреваемую в расправе над сожителем.

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      Любовь Ширижик
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