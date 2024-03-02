Лавров и глава МИД Палестины провели встречу на форуме в Анталии

Лавров встретился с главой МИД Палестины на форуме в Анталии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу со своим палестинским коллегой Риядом аль-Малики на Дипломатическом форуме в турецкой Анталье. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Российский министр заявил, что аль-Малики высоко оценил проведенную в России встречу представителей всех фракций Палестины.

«В ходе Анталийского дипломатического форума глава МИД Палестины рассказал мне о получении доклада об итогах встречи. По его словам, встреча прошла успешно», — отметил он.

Ранее Лавров выразил обеспокоенность намерением Израиля зачистить Рафах. Он подчеркнул, что если израильские военные действительно начнут зачистку Рафаха накануне священного для мусульман месяца Рамадан, это будет гуманитарной катастрофой.