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15:02, 2 марта 2024Мир

Лавров выразил обеспокоенность намерением Израиля зачистить Рафах

Лавров: если Израиль начнет зачистку Рафаха, это будет гуманитарной катастрофой
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Abed Rahim Khatib / dpa / Globallookpress.com

Если Израиль действительно начнет зачистку Рафаха, это будет гуманитарной катастрофой. Обеспокоенность подобными намерениями выразил глава МИД России Сергей Лавров в ходе Анталийского дипломатического форума, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Волнует нас и то, что сейчас, прямо накануне священного (для мусульман — прим. «Ленты.ру») месяца Рамадан, готовится операция по зачистке Рафаха, где скопилось две трети, наверное, всего населения Газы, которые спасались от насилия на остальной территории сектора», — сказал министр.

По его словам, если этот сценарий осуществится, беженцы будут вынуждены уходить в Египет. Он добавил, что фактически речь будет идти об этнической чистке.

Ранее премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что военная операция Армии обороны Израиля на юге сектора Газа неизбежна. Он отметил, что сделка с ХАМАС по заложникам лишь отложит операцию в городе Рафах на некоторый срок. Как пояснил Нетаньяху, перед властями Израиля стоят три цели: освободить заложников, уничтожить группировку и нейтрализовать возможные угрозы для государства в будущем.

Соединенные Штаты, в свою очередь, предостерегли Израиль от новых ударов по Рафаху. Согласно их собственному проекту резолюции Совета Безопасности ООН, масштабная операция усугубит ущерб для населения и подорвет безопасность в регионе.

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      Алина Гончарова
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