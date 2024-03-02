Леонтьев выдвинул условия для возвращения на большую сцену

Mash: Леонтьев вернется на большую сцену только в России и после окончания СВО

Певец Валерий Леонтьев вернется на большую сцену только в России и только после окончания специальной военной операции. О выдвинутых артистом условиях пишет Mash в Telegram.

По информации издания, Леонтьев отказался от концерта в Дубае, сославшись на свой 75-летний возраст и необходимость долгой подготовки к выступлению. Также он оказался не готов к танцам на сцене. Однако в качестве исключения певец оставил выборочные выступления на корпоративах за границей. Стоимость частных выступлений начинается от 100 тысяч долларов, при этом проходят они под фонограмму.

Как пишет канал, народный артист России боится, что большой концерт не соберет полный зал зрителей, а выступление будет сопровождаться ошибками. Поэтому Леонтьев решил рисковать только в России, где сольное мероприятие с большой вероятностью ждет аншлаг.

Ранее директор Леонтьева Борис Чигирев опроверг эмиграцию певца в США. Он также сообщил, что народный артист не планирует приезжать в Россию с юбилейным концертом или программой в 2024 году.