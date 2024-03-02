Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
16:55, 2 марта 2024Культура

Михаил Гребенщиков рассказал о страхе перед Пугачевой

Михаил Гребенщиков: если Пугачева ругает, это очень страшно, но и лестно

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Певец и актер Михаил Гребенщиков, креативный продюсер детской школы певицы Аллы Пугачевой, вспомнил о случаях, когда ему становилось «очень страшно» перед Примадонной. Эти моменты были для него одновременно лестными, заявил музыкант NEWS.ru.

«Алла Борисовна — очень мудрый человек, с юмором, справедливый. Если она ругает, то очень это страшно. Все время бывали какие-то невзаимопонимания: то микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне, наоборот, было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается», — заявил Гребенщиков.

Артист подчеркнул, что до сих пор гордится сотрудничеством с Пугачевой.

1 марта Пугачева выпустила новый музыкальный альбом под названием «P.S.». Пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.

Ранее втор песен Примадонны Олег Влади вспомнил об отношении артистки к коллегам. Он отметил, что Пугачева всегда заботилась о творческих людях.

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ
Что думаешь? Оцени!
      Евгений Шульгин
      Обсудить
      Последние новости

      Шольц отреагировал на публикацию разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост. Что он сказал?

      Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать российский регион

      Михаил Гребенщиков рассказал о страхе перед Пугачевой

      Алибасова выписали из больницы

      В Британии назвали ошеломительным супероружие Путина

      В США заявили о скорой потере Украиной возможности сопротивляться России

      Названы три эффективных способа накачать руки без отжиманий

      Небензя пообещал F-16 участь Leopard и Abrams в случае поставок Киеву

      В Госдуму внесли проект о списании процентов по кредитам одной категории россиян

      36-летнего россиянина заподозрили в изнасиловании 12-летней дочери

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше