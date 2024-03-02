Михаил Гребенщиков рассказал о страхе перед Пугачевой

Михаил Гребенщиков: если Пугачева ругает, это очень страшно, но и лестно

Певец и актер Михаил Гребенщиков, креативный продюсер детской школы певицы Аллы Пугачевой, вспомнил о случаях, когда ему становилось «очень страшно» перед Примадонной. Эти моменты были для него одновременно лестными, заявил музыкант NEWS.ru.

«Алла Борисовна — очень мудрый человек, с юмором, справедливый. Если она ругает, то очень это страшно. Все время бывали какие-то невзаимопонимания: то микрофон отключен, то еще что-то, и мне перепадало. Но это были рабочие моменты. Мне, наоборот, было лестно, что на меня Алла Борисовна ругается», — заявил Гребенщиков.

Артист подчеркнул, что до сих пор гордится сотрудничеством с Пугачевой.

1 марта Пугачева выпустила новый музыкальный альбом под названием «P.S.». Пластинка состоит из 20 аудиозаписей с юбилейного концерта исполнительницы, который состоялся в Кремлевском дворце в 2019 году.

Ранее втор песен Примадонны Олег Влади вспомнил об отношении артистки к коллегам. Он отметил, что Пугачева всегда заботилась о творческих людях.