МО РФ показало уничтожение 155-миллиметровой словацкой гаубицы Zuzana

Министерство обороны Российской Федерации (МО РФ) показало уничтожение 155-миллиметровой колесной самоходной гаубицы Zuzana словацкого производства. Соответствующие кадры поступили в распоряжение «Ленты.ру».

Украинские солдаты вели огонь из натовской артиллерийской установки по позициям российских войск. Известно, что координаты места ведения боя были переданы операторам беспилотного летательного аппарата (БПЛА) «Ланцет». Они выявили огневую позицию украинских военных и нанесли точный удар по гаубице.

После попадания пороховые заряды воспламенились, что привело к детонации снарядов и уничтожения артиллерийской установки. На видео видно, как огонь охватывает боевое орудие, а солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) разбегаются в стороны.

Ранее Минобороны опубликовало кадры уничтожения позиций ВСУ. Тогда российские операторы беспилотников вскрыли расположение вражеской техники на правом берегу Днепра.