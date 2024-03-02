Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать российский регион

МО РФ: пресечена попытка ВСУ атаковать Белгородскую область c применением БПЛА

2 марта пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Министерство обороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята около 16:00. БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над территорией региона. О повреждениях на земле не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, беспилотник был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района.

Это уже четвертая атака ВСУ на Белгородскую область, о которой губернатор сообщил за 2 марта.