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16:55, 2 марта 2024Россия

Минобороны сообщило о попытке ВСУ атаковать российский регион

МО РФ: пресечена попытка ВСУ атаковать Белгородскую область c применением БПЛА
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Inna Varenytsia / Reuters

2 марта пресечена попытка Вооруженных сил Украины (ВСУ) совершить атаку c применением беспилотника самолетного типа по объектам на территории Белгородской области. Об этом сообщили журналистам в Министерство обороны РФ.

Отмечается, что попытка атаки была предпринята около 16:00. БПЛА был уничтожен дежурными средствами ПВО в небе над территорией региона. О повреждениях на земле не сообщается.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в регионе сработала система противовоздушной обороны. По его словам, беспилотник был сбит над селом Новая Деревня Белгородского района.

Это уже четвертая атака ВСУ на Белгородскую область, о которой губернатор сообщил за 2 марта.

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      Екатерина Подвигина
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