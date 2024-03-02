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16:25, 2 марта 2024Россия

В российском регионе сработала система ПВО

Белгородский губернатор Гладков: над селом Новая Деревня сбит беспилотник ВСУ
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Белгородской области сработала система противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, над селом Новая Деревня Белгородского района сбит беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) самолетного типа. На месте работают оперативные службы, которые уточняют информацию о последствиях на земле. Предварительно, пострадавших и разрушений нет.

Это уже четвертая атака ВСУ на Белгородскую область, о которой губернатор сообщил за 2 марта. Ранее ВСУ обстреляли село Богун-Городок Борисовского района, повредив линию газоснабжения. Также под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля.

Кроме того, украинский дрон сбросил взрывчатку на село Щетиновка. В результате детонации устройства была повреждена линия электропередачи, а жители двух населенных пунктов остались без света. Пострадавших при атаках ВСУ за 2 марта нет.

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