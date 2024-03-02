Украина третий раз за день атаковала российский регион

Белгородский губернатор Гладков сообщил об обстреле ВСУ села Богун-Городок

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Богун-Городок Борисовского района Белгородской области. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако повреждена линия газоснабжения. Гладков подчеркнул, что сотрудники аварийных служб начнут восстановительные работы после их согласования с Минобороны.

Это уже третья атака ВСУ на Белгородскую область, о которой губернатор сообщил за 2 марта. Ранее украинский дрон сбросил взрывчатку в селе Щетиновка. В результате была повреждена линия электропередачи, а жители двух населенных пунктов остались без света. Помимо этого, под минометный обстрел попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Там повреждены шесть частных домовладений и два автомобиля.

В июне 2023 года президент России Владимир Путин допустил создание «санитарной зоны», которая не даст Украине обстреливать российскую территорию. По его словам, защита приграничных регионов от обстрелов со стороны ВСУ — приоритетная задача, которой должно заниматься Минобороны.