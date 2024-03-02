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12:32, 2 марта 2024Россия

Украинский беспилотник сбросил взрывчатку в российском регионе

Белгородский губернатор Гладков: беспилотник ВСУ сбросил взрывчатку в Щетиновке
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Таисия Лисковец / РИА Новости

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбросил взрывчатку в селе Щетиновка Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, в результате была повреждена линия электропередачи, из-за чего жители сел Щетиновка и Чайка остались без света. Пострадавших нет. На месте работают оперативные службы.

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      Константин Лысяков
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